Мальчика, получившего удар током в Челябинской области, еще раз прооперировали

Состояние ребенка остается удовлетворительным.

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В Челябинске провели еще одну операцию мальчику, который получил удар током в Сосновском районе 21 августа. Ребенка доставили в больницу, где он был помещен в реанимационное отделение. 6-летнему мальчику провели операцию, 23 августа его перевели из реанимационного отделения.

«Мальчику вчера провели еще одну операцию. Сейчас он вместе с мамой находится в гнойно-хирургическом отделении. Его состояние удовлетворительное», — прокомментировали ситуацию для сайта «Первый областной» в ЧОДКБ.

Напомним, что 6-летний мальчик и его 12-летняя сестра гуляли по поселку Кисегачинский, куда приехали в гости к бабушке и дедушке. Во время прогулки мальчик обнаружил провод заземления, который взял в руки, после чего он и получил удар током. Сестра пыталась спасти брата, но также получила удар. Врачи пытались реанимировать девочку, но помочь ей не удалось.