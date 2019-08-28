Мальчик, которого ударило током в Кыштыме, идет на поправку

На днях его должны выписать из реанимационного отделения.

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Пятилетний мальчик, получивший удар током в Кыштыме, скоро может быть выписан из реанимационного отделения. Ребенка перевезли в Челябинск в ожоговый центр. 27 августа в тяжелом состоянии его поместили в реанимацию.

«У мальчика, которого ударило током, положительная динамика. Сегодня или завтра его должны перевести в общее отделение. Он идет на поправку», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе регионального Минздрава.

Напомним, что вечером 25 августа ребенок оказался возле трансформаторной будки в микрорайоне Каолиновый. Поскольку объект был не огорожен, малыш добрался до него и получил электроожоги. Его доставили в ГБУЗ «Городская больница им. А. П. Силаева г. Кыштым», после чего, бортом санитарной авиации, он был перевезен в Челябинск.

По факту происшествия проводится проверка СУ СК РФ по Челябинской области.