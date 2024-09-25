В Миассе очистили берега озера Тургояк

Неравнодушные жители собрали свыше 100 мешков мусора

Волонтеры Миасса вышли на уборку одного из главных символов Южного Урала — озера Тургояк. Как рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области, очистить берег пришли студенты и школьники.

Почти полтысячи человек за час собрали больше сотни мешков мусора: волонтеры обходили не только популярные локации отдыхающих, но и укромные уголки пляжа и даже часть ближайшей лесополосы.

Таким субботником жители Миасса присоединились к акции «Особенности национальной уборки». По всей России люди выходят на улицы, чтобы сделать свой родной край чище, продемонстрировать экологическую ответственность и напомнить об уникальности регионов.