На острове Веры на Тургояке ведутся работы по благоустройству природного памятника

Туристам напомнили правила посещения

Остров Веры на озере Тургояк является одним из часто посещаемых мест Южного Урала, и с каждым годом туристов становится все больше. Сейчас там ведутся работы по благоустройству и обеспечению сохранности природного памятника.



На острове планируется создать информационный визит-центр, в котором можно получить основную информацию о посещении острова и об экскурсиях.

Для удобства туристов обустроят деревянные настилы на всем протяжении пешего экскурсионного маршрута по острову. Контролировать доступ туристов к мегалитам 1, 2, 3 и реорганизовать пешеходные маршруты в районе их расположения. Установить на памятниках в точках остановки экскурсионных групп, а также организовать места отдыха на маршруте.