Жители УРФО больше остальных беспокоятся за свои рабочие места

Чего следует опасаться соискателям в 2020 году?

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Аналитики компании HeadHunter провели анализ рынка труда в наступившем году. Известно, что около 3% работодателей планируют уменьшить количество сотрудников, 53,5% сохранят все на уровне 2019 года, а почти 44% желают расширить штат. Таким образом, от нового года кризисов ожидать не стоит.

По данным исследования стало понятно, что сложности с трудоустройством чаще испытывают люди, занимающиеся добычей сырья, топ-менеджеры, служители искусства, сотрудники службы развлечений и массмедиа.

«Больше других опасаются за свои рабочие места соискатели из Уральского федерального округа, но эти волнения неоправданны», — говорит руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

Увереннее всех себя чувствуют специалисты в сфере IT и продажах — эта уверенность касается и хороших зарплат в сегменте, а вот нестабильность почвы под ногами знакома сотрудникам службы безопасности, преимущественно охранникам.

Боятся быть уволенными 26% всех опрошенных, часто это неоправданные опасения, а обычная тревожность. В числе этих сотрудников, упомянутые выше специалисты сферы безопасности, а также работники отдела кадров, инвесткомпаний и банков. Спокойнее спится представителям науки и образования, добывающих сырьевых компаний, консультантов, а также госслужащих.