/ Магнитогорцы покоряют Заполярье с экспедицией «Крайний Север»

Экстремалы уже преодолели больше тысячи километров.

Трем магнитогорцам южноуральская зима показалась слишком теплой, и они отправились покорять Арктику. Они решили проехать весь север, а это 17 тысяч километров, от Мурманска до Петропавловска-Камчатского.

Экспедиция стартовала 11 января, о ее ходе в Сети отчитывается Геннадий Чернуха. За 5 дней магнитогорцы преодолели путь до Белого моря, а потом, спустя столько же времени, — до Архангельска. Остановкой 24 января стала Мезень.

После тёплой встречи в Архангельске очень не хотелось выходить в дорогу. Старый Мещерский тракт дался совсем не просто. Под снегом не замёрзшие болота и ручьи, реки все в промоинах, а дорога как стиральная доска. Положили еду в бочку — так там даже консервные банки открылись. Отломилась рулевая рейка на моем снегоходе, но запчасть очень быстро была доставлена в Мезень. — поделился Геннадий Чернуха.

Сейчас магнитогорцы находятся в поселке Каратайка на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Это Заполярье. На ночевку участников экспедиции пригласили оленеводы.

Экспедиция «Крайний Север» должна продлиться 3 месяца.