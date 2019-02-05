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/ Магнитогорцы покоряют Заполярье с экспедицией «Крайний Север»

Магнитогорцы покоряют Заполярье с экспедицией «Крайний Север»

Экстремалы уже преодолели больше тысячи километров.
сегодня в 17:49
  |  Общество

Трем магнитогорцам южноуральская зима показалась слишком теплой, и они отправились покорять Арктику. Они решили проехать весь север, а это 17 тысяч километров, от Мурманска до Петропавловска-Камчатского.

Экспедиция стартовала 11 января, о ее ходе в Сети отчитывается Геннадий Чернуха. За 5 дней магнитогорцы преодолели путь до Белого моря, а потом, спустя столько же времени, — до Архангельска. Остановкой 24 января стала Мезень.

После тёплой встречи в Архангельске очень не хотелось выходить в дорогу. Старый Мещерский тракт дался совсем не просто. Под снегом не замёрзшие болота и ручьи, реки все в промоинах, а дорога как стиральная доска. Положили еду в бочку — так там даже консервные банки открылись. Отломилась рулевая рейка на моем снегоходе, но запчасть очень быстро была доставлена в Мезень. — поделился Геннадий Чернуха.

Сейчас магнитогорцы находятся в поселке Каратайка на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Это Заполярье. На ночевку участников экспедиции пригласили оленеводы.

Экспедиция «Крайний Север» должна продлиться 3 месяца.

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