/ Федор Конюхов хочет узнать, как пахнет архипелаг Огненная Земля

Путешественник пережил шторм и взял курс на сушу.

Путешественник Федор Конюхов снова вышел на связь. Он рассказал, что шторм наконец закончился. Самыми сложными и опасными были несколько дней февраля, но непогода, как оказалось, настигла лодку Федора Конюхова на несколько недель раньше.

Теперь же, когда океан немного успокоился, путешественник смог выбраться из своей каюты. Он готов сесть на весла, но сначала нужно прибраться на палубе. Шторм не пощадил ее.

Благодарю за вашу поддержку и молитвы. Шторм пережил. День обещает быть хорошим, ветер попутный 15−17 узлов. Надо выровнять курс и продвинуться на юго-восток к мысу Горн, пока позволяет погода. В шторм я вынужден идти по ветру и по волне. Интересно как будет пахнуть архипелаг Огненная Земля, в состав которого входит остров Горн? До него мне осталось 2 500 морских миль по прямой. — рассказал Федор Конюхов.

Напомним, подготовка к путешествию по Южному океану заняла больше полутора лет. Были просчитаны технические аспекты. Кроме того, на борт лодки «Акрос» поместили три системы выработки энергии — ветровой, солнечный и топливный картриджи. По словам инженеров, лодка, на которой плывет Конюхов, — уникальное судно, которое вобрало в себя самые смелые достижения в области технического оснащения.