Магнитогорцы остались недовольны новыми остановками

Массивные комплексы заменили минималистичными прозрачными решениями.

Послушать 00:00

В Магнитогорске дают новую жизнь остановочным комплексам. Старые массивные остановки заменили на новые, современные. Теперь магнитогорцы дожидаются общественного транспорта под прозрачными конструкциями, оснащенными лавочками и урнами. Но горожане таким решением в благоустройстве остались недовольны.

«Во первых сделано абсолютно неверно, в нашем регионе сильные ветра и дожди. Сбоку, сверху, отовсюду будет попадать. Без боковин это бессмысленное занятие в нашем городе», — рассказал житель города Сергей Гулькин.

Работы по благоустройству началось в 2018 году, было установлено 8 объектов, в 2019 уже более 100. При этом споры горожан не утихают до сих пор.

«Ужасные остановочные комплексы. Летом стоишь — тебя просвечивает, ветер продувает, я находилась в середине лавочки при дожде, я все равно была мокрая. В общем, неразумно потраченные деньги», — пожаловалась местная жительница.

Также жители города успели обнаружить еще одно уязвимое место в новых комплексах. Из деревянных скамеек выделяется смола.



«Выступает смола. Смола из еловых пород имеет свойство выступать очень долго, несколько лет. За это время будет испорчено очень много одежды», — жалуется Сергей Гулькин.

В администрации города отметили, что новые комплексы эстетично выглядят и легки в обслуживании: антивандальные стекла легко отмываются, а прозрачность конструкции не позволит превратить комплексы в общественный туалет.

«Хочется отметить, что новые комплексы хорошо обозначают остановочные места и в первую очередь предназначены для кратковременного ожидания общественного транспорта. Жить же в них не нужно. Я сам стоял в них. Ветров у нас таких уж сильных нет», — объяснил Павел Сафонов, начальник отдела капитального строительства и благоустройства администрации г. Магнитогорска.

Осенью этого года планируется установка еще 40 таких же комплексов. Работы закончат к октябрю. Администрация города выделит порядка трех с половиной миллионов рублей на реализацию проекта.