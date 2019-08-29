190 новых остановок оборудуют в Челябинске

В благоустройство комплексов вложат 142 миллиона рублей.

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На улицах Челябинска разместят новые остановочные комплексы. Об этом рассказал заместитель главы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников.

«Сейчас два лота у нас в торгах. Один на 90 остановок, другой — на 100. Те, которые появятся на гостевых маршрутах, мы хотим оснастить „умными“ технологиями. Они смогут донести до пассажиров информацию о направлениях и маршрутах», — рассказал «Первому областному» чиновник.

Стоимость одного аукциона — 73 миллионов рублей, второго — 69 миллионов. Позже отдельные торги проведут по установке табличек, которые будут показывать данные о транспорте, что подходит к остановке.



Напомним, что в Челябинске планируется масштабное обновление всего общественного транспорта. Провести реформу поручил глава региона Алексей Текслер. Концепция развития сферы предполагает покупку новых низкопольных автобусов на газомоторном топливе, современных трамвайных вагонов, а также реконструкцию трамвайных путей.

Также запланировано формирование нового стандарта перевозки граждан за счет внедрения новой маршрутной сети и оснащения транспорта новыми технологиями.