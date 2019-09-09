Французский художник разукрасил остановку в Саткинском районе

Иностранец стал участником масштабного стрит-арт фестиваля в Челябинской области.

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Граффити художник из Франции с псевдонимом Nebay расписал автобусную остановку в городе Сатка. На помощь творцу пришли ребята из соседних дворов. На остановке, кроме крыши, не осталось свободного места — такого результата достигли активисты совместными усилиями. Некогда блеклый и непривлекательный комплекс заиграл новыми красками.

Уличный мастер приезжал на фестиваль Satka Street Art Fest, который стал для района традиционным. Nebay изобразил на остановке разноцветные абстракции и яркие элементы, придерживаясь стиля 90-х.

«Ещё во время работы магнезитовцы, уезжающие отсюда на завод, жители дома, в чьих окнах красуется этот радужный объект, а также водители проезжающие мимо, давали позитивную оценку, показывая класс жестами, не скупились на одобрительные комментарии. Оставил свой комментарий и художник: „Love is everywhere“ — любовь везде», — пишут организаторы фестиваля.

Nebay так же создал на комбинате «Магнезит» передвижной арт-объект — украсил граффити тепловоз железнодорожного цеха департамента внутренней логистики. На одной стороне локомотива мужчина написал слово «Satka», на другой — «Magnezit», а рядом «Paris-Moscow», «united».