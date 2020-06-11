В России появится монета, посвященная врачам, борющимся с COVID-19

Об этом заявили представители Центробанка РФ.

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Центробанк анонсировал выпуск новой памятной монеты. Ее сюжет будет посвящен медицинским работникам, которые самоотверженно борются с COVID-19. Новая монета будет напоминать людям о периоде пандемии, в который каждому пришлось изменить привычный и устоявшийся образ жизни, а также о том, какие колоссальные усилия пришлось приложить врачам, для того, чтобы помогать заболевшим.

«Выпуск монеты — это наш скромный вклад в сохранение памяти о мужестве, самоотверженности и настоящем подвиге врачей и медицинских работников. Мы восхищаемся их самоотдачей и любовью к своему делу и к людям, которых они спасали и продолжают спасать», — рассказывает первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

Монета будет создана из медно-никелевого сплава, номиналом в двадцать пять рублей. Всего их планируют выпустить не более пяти миллионов штук.

Напомним, что в Челябинской области уже увековечили память о врачах, которые борются с новым коронавирусом. В Златоусте мастера компании «Арт-грани» изготовили медали медицинским работникам. На одной из них написано «Доктор с большой буквы», «Спасибо, доктор!» и «Первая линия обороны COVID-19». На обратной стороне медали можно будет сделать именную гравировку.