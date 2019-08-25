Магнитогорский робот Фёдор вновь попробует состыковаться с МКС

«Союз МС-14» попробует пристыковаться на узел, где сейчас находится «Союз МС-13».

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Корабль «Союз МС-14» проведет повторную попытку стыковки м Международной космической станцией 27 августа. Об этом в своем аккаунте в «Твиттере» сообщил Дмитрий Рогозин. Вторая попытка стыковки с МКС будет происходить с другим узлом, находящемся на отсеке модуля «Звезда». В данный момент к нему пристыкован корабль «Союз МС-13».

«В понедельник экипаж командира Александра Скворцова произведет в ручном режиме перестыковку корабля Союз МС-13 со стыковочного узла, находящегося на агрегатном отсеке модуля "Звезда", на стыковочный узел модуля МИМ2, куда ранее не смог пристыковаться в автоматическом режиме "МС-14"», — сообщил Дмитрий Рогозин.

В данный момент, корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту, находится в штатной закрутке на Солнце.

Сегодня, 25 августа, Александр Скворцов будет проводить дополнительную тренировку на бытовом тренажере, отрабатывая перестыковку «Союза МС-13». Как отмечает Дмитрий Рогозин, ситуация сложная, но находится под контролем.