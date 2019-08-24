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Кораблю с южноуральским чудом техники не удалось состыковаться с Международной космической станцией

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«Союз МС-14» приблизился к заветной цели на 99 метров и завис, после чего начал отход на безопасное расстояние. Оно составило 279 метров. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего, выясняется, имела ли место какая-либо поломка.

«В связи с замечаниями, возникшими при стыковке корабля „Союз МС-14“ с Международной космической станции, в Центре управления полетами началось заседание Госкомиссии под председательством Генерального директора Госкорпорации „Роскосмос“ Дмитрия Рогозина, на котором рассматривается ситуация и обсуждаются меры по устранению сбоя в системе стыковки», — сообщили в Роскосмосе.

Корабль «Союз МС-14» в настоящее время находится на удалении от Международной космической станции. Стыковка планируется на резервную дату. Безопасности станции и экипажа ничего не угрожает. По данным РИА Новости, повторная проба стыковки состоится завтра, 26 августа.