Для корабля с магнитогорским роботом Федором освободили стыковочный узел

Уже завтра «Союз МС-14», на борту которого летит робот, должен прибыть на МКС

Послушать

Магнитогорский робот Федор долетел до МКС. Командир «Союза МС-13» Александр Скворцов успешно провел ручную перестыковку корабля. Решение об этом было принято на днях, после того, как корабль «Союз МС-14», на борту которого находится робот Федор, не смог подойти близко к стыковочному узлу на малом исследовательском модуле «Поиск» из-за технических неполадок.



«Пилотируемый корабль "Союз МС-13″ был успешно перестыкован со служебного модуля "Звезда" на малый исследовательский модуль "Поиск" российского сегмента МКС. За несколько часов до этого Александр Скворцов, Лука Пармитано и Эндрю Морган перешёл в корабль и закрыл переходные люки. После проверки герметичности стыка и проведения необходимых подготовительных операций экипаж приготовился к расстыковке. В 06:35 по московскому времени "Союз МС-13″ отделился от станции и затем отошёл от неё. Совершив облёт, он в штатном режиме причалил к модулю "Поиск". Все операции выполнял командир корабля Александр Скворцов с использованием системы ручного управления», — сообщают представители «Роскосмоса».

Завтра, 27 августа, освободившийся стыковочный узел на агрегатном отсеке модуля «Звезда» должен занять «Союз МС-14». Его стыковка запланирована на 27 августа в 06:12 по московскому времени.