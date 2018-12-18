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/ Магнитогорский «Металург» второй раз в сезоне обыграл «Торпедо»

Магнитогорский «Металург» второй раз в сезоне обыграл «Торпедо»

Шайбу соперникам забросили Мэтт Эллисон, Ник Шор и Деннис Расмуссен.
сегодня в 11:45
  |  Общество

Магнитогорский «Металлург» на выезде переиграл нижегородское «Торпедо». Подопечные Йозефа Яндача одержали победу над волжанами во второй раз в этом сезоне.

Упорная борьба двух команд закончилась итоговой победой магнитогорцев со счетом 3:2.

В составе магнитогорцев голы на свой счет записали легионеры, Мэтт Эллисон, Ник Шор и Деннис Расмуссен. У «Торпедо» отличились Данил Веряев и Эндрю Кейлоф.

После мачта главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач отметил меньшинство магнитогорцев, которое, по мнению специалиста, и предопределило итоговый результат.

Очень рады, что начали выезд с победы над очень непростым соперником. Мы с «Торпедо» уже несколько раз играли в этом сезоне и знаем, как они играют. Очень хорошее движение, очень активная команда. Сегодня нашли путь к победе за счет того, что хорошо сыграли в меньшинстве. И Вася Кошечкин провел очень хорошую игру. Может быть, разница в том, что мы смогли реализовать свое большинство, а соперник сделал это только в конце, когда для того, чтобы отыграться, было поздно. — отметил главный тренер «сталеваров» Йозеф Яндач.

Следующий матч «Металлург» проведет завтра, 20 декабря. В Казани магнитогорцы сыграют против «Ак Барса».

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Металлург» (Магнитогорск) 2:3

Голы:

  • Данил Веряев, «Торпедо» 1:0

  • Эллисон Мэтт, «Металлург» 1:1

  • Ник Шор, «Металлург» 1:2

  • Расмуссен Деннис, «Металлург» 1:3

  • Кейлоф Эндрю, «Торпедо» 2:3

Статистика матча: Броски: 58−48; Броски в створ: 32−26; Голы: 2−3; Вбрасывания: 25−30; Блокированные броски: 9−5; Силовые приемы: 6−8; Время в атаке: 15:48—10:17; Штраф: 8−8

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