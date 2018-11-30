/ Воспитанники магнитогорского «Металлурга» помогли своей команде всухую обыграть принципиального соперника

«Магнитка» одержала третье победу подряд.

Со счетом 4:0 в пользу магнитогорского «Металлурга» закончился матч «сталеваров» против «Салавата Юлаева» из Уфы. Встреча состоялась вчера, 29 ноября, в Уфе.

Первую «сухую» игру в составе родной команды провел голкипер магнитогорцев Артем Загидулин. Кроме того, результативными действиями отметились другие воспитанники «Магнитки». Первую шайбу в нынешнем регулярном чемпионате забросил защитник Григорий Дронов, а два результативных паса и гол отдал другой магнитогорец, Евгений Бирюков.

После матча главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач отметил игру воспитанников «Магнитки». В частности, специалисту понравился гол, забитый Дроновым.

В начале игры нам было тяжело, но потом смогли забить. Я очень доволен всеми игроками, тем, как они работали. Долго до этого не играл наш второй вратарь Загидулин, но сегодня он сыграл хорошо. Мы довольны. Готовимся к игре с «Авангардом». — сказал Йозеф Яндач на послематчевой пресс-конференции. Дронов начинает играть после травмы. Много помогал сегодня, забил хороший и красивый гол. — заявил Яндач.

А вот главный тренер уфимцев Николай Цулыгин, в свою очередь, извинился перед болельщиками за обидное поражение.

Поздравляю соперника с победой. Была хорошая игра с их стороны. Говоря о нас: от лица всей команды, в первую очередь, от себя, я могу только извиниться перед нашими болельщиками, которые реально болеют за нас, за то, что мы показали такую игру. — отметил Николай Цулыгин.

Для команды из Магнитогорска эта победа стала третьей подряд. В активе «сталеваров» 47 очков в 35 играх и 4 место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Следующий матч подопечные Йозефа Яндача проведут завтра, 1 декабря, против другого принципиального соперника — «Авангарда» из Омской области.