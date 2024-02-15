Магнитогорские разработчики роботов для космоса покорили Килиманджаро

Один из них установил на вершине флаг МГТУ

Сотрудники магнитогорского предприятия «Андроидная техника» (компания разработала робота Федора) Евгений Дудоров и Евгений Герасимов во время экспедиции на Килиманджаро дошли до самой высокой точки — пика Ухуру. Подъем занял более восьми часов, передает слова одного из путешественников сайт МГТУ им. Г. И. Носова.



Первый раз исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров поднялся в горы в 2019 году. Тогда он с гендиректором НПО «Андроидная техника» Александром Пермяковым и другими коллегами покорили Эльбрус, отметив таким образом 10-летие компании.

В этом году Евгений Дудоров отправился на восхождение на Килиманджаро с замгендиректора НПО «Андроидная техника» Евгением Герасимовым и гендиректором НПП «Иннотех» Дмитрием Пырьевым.

Пик Ухуру находится на стене кратера вулкана Кибо и достигает 5895 метров над уровнем моря. Экспедиция в сопровождении 2 гидов и 12 портеров (несут снаряжение. — Прим. автора) на следующий день после прилета поднялась на высоту 3500 метров. Самостоятельный подъем на Килиманджаро запрещен.

Команда несколько дней проходила акклиматизацию, поднимаясь на разную высоту и спускаясь обратно в лагерь.

«Мы поднялись на высоту 5000, где также погуляли. Дальше в 15:00 у нас был отбой, ужин, и подъем на вершину мы осуществляли уже ночью в 23:00. До пика Ухуру поднимались 8 часов 23 минуты — это был очень сложный подъем, был сильный, холодный штормовой ветер, наверное, 10—12 градусов со знаком минус. Нам все удалось преодолеть, и мы водрузили наши флаги. Что интересно, акклиматизация проходила у нас легко, но вот затяжной подъем был непростым, каждый шаг — сложным, так как при подъеме дышать становится сложнее и кислорода меньше. Мы двигались при свете фонарика, не видели, на какую высоту поднимаемся. Когда стало всходить солнце, оставалось подняться 200 метров, вот тогда и увидели, какой путь нам удалось преодолеть», — рассказал свои переживания Евгений Дудоров.

На вершине он установил флаг родного учебного заведения — Магнитогорского государственного технического университета. Путешественник уже запланировал покорить вершины еще пяти гор.

«Хотелось бы сходить на Аконкагуа — высочайшая вершина в Андах, расположенная на территории аргентинской провинции Мендоса, самая высокая точка Южной Америки. Подняться на самую высокую точку Северной Америки и Антарктиды, а также Австралии. Хочется также побывать в предгорье Эвереста», — добавил турист.

Напомним, научно-производственное предприятие «Андроидная техника» в 2019 году отправило на орбиту робота Федора. Сейчас он находится в Москве на выставке «Россия» на ВДНХ.