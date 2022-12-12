В Магнитогорске соберут нового робота для полета в космос

«Теледроид» будет помогать работать за пределами корабля

Робот «Теледроид» — новое поколение робота FEDOR — отправят на Международную космическую станцию в 2024 году. Разработкой и производством техники занимается компания «Андроидная техника» из Магнитогорска. Похожая на человека машина сможет выполнять некоторые задачи за космонавтов, благодаря этому сократится время работы людей в открытом космосе, передает издание РИА Новости слова директора предприятия-разработчика Евгения Дудорова.



«Теледроид» должны разработать и построить до марта 2024 года. Затем робот отправят на МКС, где с ним будут проводить эксперименты. Результаты исследований создадут основу для строительства будущих роботов, которые будут работать на Луне и окололунной орбите.



Робот сможет копировать движения оператора на МКС, одетого в специальный костюм. Основное внимание разработчики «Теледроида» уделяют функции помощи космонавтам. До выхода человека за пределы корабля робот по управлению с Земли будет подготавливать рабочее место, например вскрывать часть обшивки для замены. Так, по словам Евгения Дудорова, время, которое космонавты проводят в открытом космосе, сократится с восьми до двух-трех часов.