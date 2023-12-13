Девять из десяти посетителей выставки «Россия» узнали новое о своей стране

О впечатлениях гостей ВДНХ спросили студенты ВШЭ

Абсолютное большинство посетителей выставки «Россия» — 97% — признались, что экспозиция вызвала у них гордость за страну и ее достижения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который в течение трех недель проводили студенты Высшей школы экономики.

«Содержание выставки „Россия“ очень понравилось 85% респондентов. Качество подготовленных мероприятий отметили 87% гостей, а девять из десяти жителей страны узнали для себя что-то новое о регионах страны. Больше чем для половины посетителей реальные впечатления от события превзошли ожидания. Чаще всего, отвечая на вопросы о выставке, россияне говорили о патриотизме, единстве и сплоченности», — рассказали авторы исследования.

Также гостей мероприятия спрашивали о будущем российской молодежи. Большинство опрошенных — 93% — считают, что у молодых жителей страны есть все возможности для раскрытия потенциала.

Всего в опросе приняло участие 1 293 посетителя. Чаще всего в анкетировании принимали участие женщины — их было 65%.

Напомним, выставка-форум «Россия» на ВДНХ открылась 4 ноября, в День народного единства. С этого дня гости начали знакомиться с достижениями регионов, в том числе и Южного Урала, стенд которого воплощает идею «Челябинская область начинается с человека и его мечты».

Креативным решением на стенде региона стала инсталляция в виде трубопровода, который то превращается в удобный диван, то становится базой для беспроводной зарядки гаджетов. Трубы отсылают посетителей к современному цеху «белой металлургии» — «Высота 239». Высокотехнологичное и чистое производство — одно из достижений Челябинской области.

Самым маленьким гостям стенда Челябинской области полюбилась космическая игра-лабиринт. В ней частью приключений становится осколок Чебаркульского метеорита. А еще детям нравится запускать 3D-модель арктического автобуса и узнавать, как устроен новый челябинский троллейбус.

Ежедневно на стенде Челябинской области выстраивается очередь на качели с эффектом полета: с них можно с высоты птичьего полета увидеть озеро Тургояк, Большие Айские притесы, музей-заповедник «Аркаим». Стал популярен среди россиян благодаря выставке и робот FEDOR. В Сети даже появились мемы с андроидом, который слетал на МКС и вернулся обратно.

Каждый день на ВДНХ можно выиграть мерч Челябинской области: футболки, игрушечных верблюдов, наборы открыток, стикерпаки можно получить за участие в викторине на знание Южного Урала и других творческих состязаниях. Например, сейчас идет конкурс рисунков «Мое новогоднее путешествие в Челябинскую область». Каждый ребенок до 31 декабря может принести на стенд свой рисунок и получить подарок. В январе 2024 года работы юных россиян покажут на большом экране в туристической зоне стенда Челябинской области.