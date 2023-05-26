Магнитогорская «Ласточка» перевезла миллионного пассажира

Знаковую планку популярная электричка преодолела меньше чем за три года

В Челябинской области поздравили миллионного пассажира электропоезда «Ласточка» сообщением Челябинск — Магнитогорск. Им оказался студент Данил Кулашев. Счастливчику вручили сертификат на десять бесплатных поездок на «Ласточке» и памятные подарки, сообщили в пресс-службе южноуральского Миндортранса.

Напомним, что электропоезд «Ласточка» запустили по маршруту Челябинск — Магнитогорск в ноябре 2020 года. На первый же рейс были проданы все билеты.

С августа прошлого года поезд начал курсировать два раза в день вместо одного. Количество рейсов увеличили в связи с популярностью электрички. К тому времени она перевезла уже более 600 тысяч пассажиров.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что с 1 июня между Челябинском и Троицком запустят дополнительный пригородный поезд. Электричка должна будет разгрузить магнитогорскую «Ласточку» и компенсировать рост пассажиропотока из-за закрытия аэропорта в городе металлургов на реконструкцию.