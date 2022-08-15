«Ласточка» по маршруту Челябинск — Магнитогорск будет ходить дважды в день с 23 августа

Электричка будет отправляться утром и вечером

В Челябинской области увеличивают число рейсов электропоездов «Ласточка» по маршруту Челябинск — Магнитогорск. С 23 августа электричка будет курсировать ежедневно дважды. Решение принято в связи с популярностью рейсов, сообщили в понедельник, 15 августа, в Свердловской пригородной компании.

«Будут курсировать ежедневно до Магнитогорска, отправляясь из Челябинска в 06:30 и 17:45 и прибывая в 10:50 и 22:05 соответственно. Обратные рейсы будут отправляться из Магнитогорска в 06:36 и 17:23, прибывать в Челябинск в 10:56 и 21:43. Время в пути составит 4 часа 20 минут», — говорится в сообщении.

В поезде есть экологически чистые туалеты, система видеонаблюдения, кроме того, также вагоны адаптированы для пассажиров с ограниченными возможностями.

Остановки производятся на станциях Троицк, Карталы и Тамерлан.



С ноября 2020 года на «Ласточке» прокатились более 600 тысяч пассажиров.

Купить билет на скоростной электропоезд можно в пригородных кассах и терминалах, на сайте АО «СПК», а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Напомним, ранее «Ласточка» курсировала до станции Карталы и обратно. С 1 июля 2022 года рейсы продлили до Магнитогорска. Поезда отправлялись по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.