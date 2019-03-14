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/ Дополнительную технику вывели на очистку Челябинска от снега

Дополнительную технику вывели на очистку Челябинска от снега

На сложных участках раскидали противогололедную смесь.
сегодня в 14:53
  |  Общество

11 колонн из 170 единиц техники убирают улицы Челябинска от снегопада. К обеду удалось полностью очистить улицы Котина, Салютную, Потемкина, Воровского, Блюхера, Курчатова, Овчинникова, Елькина, Свободы, Степана Разина. После обеда — участки на Краснопольском проспекте, улицах Скульптора Головницкого, Бейвеля, Профессора Благих, Пети Калмыкова, Мира, Дачная, Агалакова.

Весь день наша задача очищать проезжую часть, формировать снежные валы и вывозить их там, где они мешают проезду или обзору. Основной вывоз снега начнется в ночное время. — прокомментировал сайту «Первый областной» заместитель главы города по дорожному хозяйству Дмитрий Алейников.

Поскольку снегопад не прекращается, технику на уже пройденные участки могут вывести повторно.

С утра работы проведены работы на проезжей части автодороги аэропорт, улиц Морская, Бажова, Горького, Ловина, Машиностроителей, Свердловский проспект и Свердловский тракт (оба направления), Героев Танкограда, Механическая, Комсомольский проспект, Молодогвардейцев, Солнечная, Чичерина, Молдавская, Каслинская, Краснознамённая, Косарева, Цинковая, Островского, Красного Урала, Пионерская, Чайковского, Куйбышева, Мастеровая, Хлебозаводская, Шоссе Металлургов, Сталеваров, Черкасская, Северный Луч, 2-я Павелецкая, Лазурная, Кишиневская, 1-й Пятилетки, Комарова, Новороссийской, Блюхера от Салтыкова до Кузнецова, Уфимского тракта от Кузнецова до п. ГАИ (оба направления), Блюхера от Кузнецова до Салтыкова, Воровского от Салтыкова до Доватора, Доватора от Воровского до путепровода Челябинск-Главный (оба направления), Воровского от Доватора до проспекта Ленина и обратно до Свердловского пр-та, Краснознамённой, Новомеханической.

Проведена очистка автодороги вдоль поселка Благодатово и через плотину, Западное шоссе, 39-й микрорайон, улиц Худякова, Гончаренко, Агалакова, 5-я Электровозная, пер. 3-й и 4-й Целинный, Гражданская, Вагнера, проспект Победы от Свердловского до Юлаева, Новоградский проспект от Юлаева до черты города (оба направления), Энгельса, Энтузиастов, п. Челябэнерго, Профессора Благих, Бейвеля, Краснопольский проспект, Хариса Юсупова, Скульптора Головницкого, Габдуллы Тукая, Кожзаводская, Шенкурская, Болейко, Молодогвардейцев, Профессора Благих, Генерала Мартынова, Черкасская, Сталеваров, Черкасская, 32 годовщина Октября, повторно 50 лет ВЛКСМ.

Обработаны противогололедной смесью развязка у Новосинеглазово, улицы Челябинская, Морозова, 13-я улица, а/д на Исаково, Новороссийская, Чистопольская, а/д на Сухомесово, Чайковского, Новомеханическая, Островского, Куйбышева, Молодогвардейцев, Комсомольский проспект, Чичерина, Солнечная Копейское шоссе, развязка КБС — а/д «Меридиан», Новороссийская.

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Комментарии

Татьяна Дегтярева
16:48, 14.03.2019
Хорошо. Свеженького снежка подвалило... Это как испытание для "рыжих".
Миша Аношкин
16:12, 14.03.2019
Свежо предание...
Ольга
15:37, 14.03.2019
Еще не один раз дополнительно придется вывести технику, как за месяц выпало снега.

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