Челябинская семья объездила на мотоциклах пол‑России

Вместе с супругами по стране путешествуют и их дети

Пара мотоциклистов из Челябинска объездила пол-России. Для Вадима и Натальи Мещеряковых мотоцикл не просто средство передвижения, это любимое увлечение семьи. Семья путешествует не только вдвоем, но и с детьми. В День мотоциклиста рассказываем их историю.







Вадим увлекается ездой на мотоцикле уже 39 лет. Любовь к мотоциклам он привил и своей супруге Наталье.

«После рождения детей было небольшое затишье в увлечении. Но желание ездить на мотоцикле никогда не покидало. В один прекрасный момент затишье закончилось, я поменял мотоцикл. Первый сезон откатали с супругой вдвоем, она была вторым номером», — рассказывает Вадим.

В этом же году Вадим вступил в мотоклуб WINGS. И с тех пор мотожизнь заиграла новыми красками, появились новые друзья.

«В конце сезона супруга проявила желание сесть за руль мотоцикла. Мне было очень приятно, я не раздумывая согласился. За зиму подобрали мотоцикл и приобрели. С того момента начались наши совместные путешествия и длятся по сей день уже 11 лет», — делится Вадим.

За годы совместной жизни и путешествий пара объездила половину России: Крым, Осетию, Чечню, Кабардино-Балкарию, Калмыкию, европейскую часть страны. Побывала в Грузии, Абхазии и Белоруссии.





Детям тоже полюбился этот вид транспорта. Старший сын уже приобрел свой мотоцикл.

«Сыну 26 лет, он владеет правами категории А. Десять лет катался на скутере, кроссовых мотоциклах и в этом году принял решение тоже вступить в мотоклуб WINGS, приобрел себе мотоцикл и наслаждается. Самостоятельных дальников у него не было, но все еще впереди. Дочери 23 года, с мотоциклами знакома с 12 лет. Ездила с нами практически во все путешествия вторым номером со мной. Приняла решение также приобрести дорожный мотоцикл», — рассказывает Вадим.

Путешествия по просторам необъятной родины дает возможность семье встречаться с друзьями из других регионов и заводить новые знакомства.

«В мотодвижении наша жизнь кипит и полна ярких впечатлений. В путешествие мы ездим каждое лето — это традиция. Летом всегда стараемся двигаться на мотоциклах», — говорит Вадим.