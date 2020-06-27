157 человек заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

152 человека выписаны из больниц.

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На утро 27 июня в Челябинской области официально зарегистрировано 7139 случаев заболевания коронавирусом. 157 из них заболели за прошедшие сутки. Подробнее сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

«На сегодняшний день в больницах Челябинской области с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся 3009 человек. Они получают все необходимое лечение. Их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также по звонкам, поступающим на горячую линию»,— рассказали в ведомстве.

42 пациента переведены в больницы других регионов по месту жительства. 152 южноуральца выздоровели за последние сутки. Всего в области 3950 выздоровевших.

«За минувшие сутки умерло 2 человека: сахарный диабет, полиорганная недостаточность (ковид сопутствующий) — пациентка, 64 года; злокачественное новообразование (ковид сопутствующий) — пациентка, 61 год»,— добавили в Минздраве.

Напоминаем, по всем вопросам можно обратиться на горячую линию Минздрава по телефону 8 (351) 240-15-16. Кроме того, вся официальная информация размещена на сайте коронавирус74.рф.

Также напоминаем о том, что на территории Челябинской области действует обязательный масочный режим. Для того, чтобы не получить штраф и не подхватить инфекцию, в общественных местах необходимо надевать маску.