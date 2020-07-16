День города и день металлурга в Магнитогорске пройдёт онлайн

Зрителями торжеств могут стать все желающие.

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Праздничные мероприятия в честь дня города и дня металлурга в Магнитогорске в очном формате отменены. Такое решение было принято городскими властями из-за пандемии коронавируса.



Однако совсем без торжеств магнитогорцы не останутся. Как рассказали «Первому областному» в пресс-службе мэрии металлургического города, праздничные мероприятия состоятся в онлайн формате.

«Концерты, экскурсии, выставки, спектакли и многое другое для горожан подготовили артисты театра „Буратино“, Драматического театра А. С. Пушкина, коллективы МБУК „Дом дружбы народов“, ЦМО „Камертон“, детские школы искусств, библиотеки, МКГ»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе администрации Магнитогорска.

С полной программой торжественных мероприятий можно ознакомиться по ссылке. Отметим, что в этом году администрация Магнитогорска заготовила виртуальные туры, концерты, викторины и конкурсы. Все их можно посетить не выходя из дома. Одним из таких событий является серия видеороликов «Родной Магнитогорск», которую все желающие могут увидеть с 15 по 17 июля.

«Артисты театра исполняют песни, связанные с памятниками и малыми архитектурными формами Магнитогорска. Перед песней пользователи социальных сетей услышат информацию о памятнике»,— пояснили организаторы.

Добавим, что пандемия коронавируса внесла коррективы в масштабные мероприятия федерального уровня. Например, в дистанционном формате прошла акция «Бессмертный полк» и другие события, приуроченные к 75-летию Победы.