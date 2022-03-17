Уральский ученый предложил аналог картофелю фри

Он изобрел рецепт сушеной паутинки из корнеплода. Но нам показалось, что это драники

Доктор технических наук Олег Гордеев из Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра изобрел рецепт полуфабриката из сырого картофеля. Формальная экспертиза подтвердила заявку на регистрацию, а научный центр предложил рецепт для сетей общественного питания и предприятий пищевой промышленности, сообщает пресс-служба учреждения. Однако изобретение под названием «Способ производства сушеной картофельной паутинки быстрого приготовления» очень напоминает рецепт заготовки для драников.

Олег Гордеев предложил способ производства сушеной картофельной паутинки быстрого приготовления. По рецепту картофель моют, инспектируют, калибруют, очищают, режут, промывают холодной водой от крахмала, бланшируют, охлаждают холодной проточной водой. Затем воздушным потоком при температуре не более 40°С удаляют с поверхности картофеля влагу.

«Сушат при температуре не выше 55°С в толще продукта путем продувания сушильного агента через слой продукта до конечного влагосодержания. Режут (шинкуют) картофель на узкие длинные полосы с поперечным сечением менее 9 мм2 и длиной более 40 мм. В процессе промывки резаного картофеля от крахмала отделяют (выделяют) крахмал из холодной проточной воды крахмалоуловителем. Бланшируют картофель в кипящей воде от 2 до 5 минут в зависимости от поперечного сечения картофельных полос», — говорится в описании изобретения.

Готовый продукт представляет собой сушеный картофель с влажностью ниже 8% и содержанием крахмала менее 10%.

Он может храниться больше 2 лет в сухом месте.

«При замачивании восстанавливается в течение 8 минут, увеличиваясь по массе в 6—7 раз. В кипящей воде картофельная паутинка восстанавливается и готовится одновременно в течении 8—10 минут. Восстановленную до первоначального состояния картофельную паутинку используют как обычный очищенный картофель для приготовления супа, драников, запеканки», — пояснили рецептуру в научном центре.

Предлагаемое изобретение, по мнению ученых, сокращает энергозатраты, время восстановления и готовки, повышает эффективность производства.

Оно вполне может стать аналогом зарубежного рецепта картофеля фри, ведь комбинаты питания, где тот в основном представлен, уходят с российского рынка.

Но, как говорится, все новое — давно забытое старое, и в основе нового изобретения уральского ученого многие увидят рецепт приготовления основы для драников.