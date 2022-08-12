Ученый челябинского вуза нашел оптимальный способ получения биотоплива

Исследованием производства экологичного дизеля Афрасяб Хан занимался в составе международной группы

Старший научный сотрудник центра виброиспытаний и мониторинга состояния конструкций ЮУрГУ Афрасяб Хан принял участие в разработке оптимального способа производства биотоплива. Математическим моделированием процесса получения экологического вида дизеля из соевого масла и метанола при помощи машинного обучения занимались ученые из России, Китая, Саудовской Аравии, ОАЭ и Египта. Об этом сегодня, 12 августа, сообщили в пресс-службе вуза.



«Основная уникальность нашего исследования заключается в разработке гибридного метода вычислений для оптимизации моделирования химической реакции при синтезе биотоплива. Мы определили, в каком процентном соотношении нужно смешивать соевое масло и метанол, сколько катализатора добавлять для химической реакции, чтобы она проходила наиболее эффективно», — говорит Афрасяб Хан.





Результатом исследования стала математическая модель, которая помогла ученым определить наилучшую температуру и состав исходного материала для производства максимального количества биотоплива и минимизировать количество отходов.

«Таким образом, мы предлагаем производство более экологичного вида топлива и повышаем эффективность процесса производства», — добавил Афрасяб Хан.

Биотопливо в последнее время становится более популярным во всем мире из-за его безопасности для окружающей среды. Методология, разработанная в исследовании, может быть полезна для увеличения производственных мощностей.

В дальнейшем ученые планируют разработать многомасштабную модель и проверить ее на других видах биологического сырья и катализаторов. Результаты исследования будут опубликованы в высокорейтинговых научных журналах.