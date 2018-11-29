/ 10-балльные пробки в Челябинске. Город встал

На дорогах уже больше двух десятков аварий.

Снег опять подвел челябинских автомобилистов. Он падал всю ночь, и только под утро количество осадков стало уменьшаться. В итоге — все дороги оказались заснежены, проехать по ним очень трудно. Технику уже вывели, колонны видели на Блюхера и на улице Кирова. Однако за несколько часов с объемом работ, который образовался за ночь, снегоуборочным машинам справиться явно не удалось. В городе 10-балльные пробки.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в Челябинске за утро произошло больше 20 ДТП. Самая тяжелая ситуация на улице Энгельса, Труда и их пересечении. Страдают и те, кто едет в центр по Братьев Кашириных. Сразу несколько участков автодороги «Меридиан» отмечены красным на карте пробок. Могут не успеть на работу и те, кто движется по проспекту Ленина в сторону ЧТЗ. Автомобилисты, выбравшие для проезда улицы Молодогвардейцев и профессора Благих, а также Краснопольский проспект, тоже успели пожалеть об этом.

Отметим, что это первая 10-балльная пробка за текущий зимний сезон.