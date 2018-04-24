/ Лжеминера ТРК «Горки» задержали полицейские

Нарушителю грозит тюремный срок.

Сотрудники полиции с помощью записей с камер видеонаблюдения установили приметы подозреваемого, который сообщил о заложенном взрывном устройстве в ТРК «Горки». Сотрудников и посетителей экстренно эвакуировали накануне, 23 апреля. Предметов, представляющих опасность, в помещении не обнаружили.



По ориентировкам правоохранители задержали нарушителя. Это оказался 43-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Вопрос об избрании меры пресечения решается.



По данному факту в отделе полиции «Тракторозаводский» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 уголовного кодекса Российской Федерации (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.



По данным, опубликованным в сводке об оперативной обстановке, к администратору ТРК «Горки» подошел молодой человек, который сообщил о заложенном взрывном устройстве в туалете. В результате из комплекса эвакуировали около 400 человек. Они больше часа простояли на улице.

