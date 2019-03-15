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/ Торговый центр с фонтаном и бульварами построят на Тополиной аллее

Торговый центр с фонтаном и бульварами построят на Тополиной аллее

ТРК будет третьим по размеру в Челябинске.
сегодня в 16:36
  |  Общество

Еще один большой торговый центр на берегу Миасса собираются строить в Челябинске. Его назовут «Аллея Молл». ТРК займет место Cloud, о планах на который сообщали ранее. Торговый центр должен быть третьим по размеру в Челябинске. Проект «Аллеи Молла» представили на публичных слушаниях, заявив, что помимо коммерческих площадкок горожане получат лыжероллерную трассу и автодром, а также кинотеатр, танцевальную школу, площадку для мероприятий. На входе разместят сквер с фонтаном и прогулочным бульваром, таким образом обеспечив в границах улиц Макеева, Университетской Набережной и Александрова еще одно место для прогулок. Авторы проекта предполагают, что ТРК привлечет внимание жителей всех районов города, но проблем с парковкой не будет.

Требуемое количество машиномест — 2800. У нас только в наземной части уже превышение. Потому что земельный участок достаточно объемный и получается около 3 тысяч машиномест. Но здесь мы тоже пошли с таким нетривиальным подходом: мы будем размещать парковочное пространство с учетом озеленения. Соответственно, между рядами машин тоже будут у нас газоны, растительные насаждения, а также деревья. Не будет выглядеть как единая асфальтная площадка. — рассказал радио «Business FM Челябинск» представитель застройщика Евгений Осетров.

Застройщик продумал систему канализации, так что загрязнения Миасса не будет. Чтобы жильцам Тополиной Аллеи не мешал шум автомобилей, ТРК «Аллея Молл» разместят в 150 метрах от домов. На дорогах не будет заторов, потому что проезжая часть широкая.

Проект ТРК «Аллея Молл» прошел публичные слушания, теперь его согласовывают с главой Челябинска Владимиром Елистратовым. Когда начнется строительство комплекса, неизвестно.

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