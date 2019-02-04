/ «Лыжню России-2019» в Челябинске могут перенести из-за морозов

Спортивное мероприятие планируется на самую холодную неделю года.

«Лыжня России-2019» в Челябинске должна пройти 9 февраля, на стадионе имени Елесиной. В 10:00 стартуют спортивные забеги, в 12:00 — массовые. Регистрация на массовый забег проходит непосредственно перед стартом. Также можно зарегистрироваться, обратившись в администрации районов города.

Но погодные условия могут стать причиной переноса мероприятия. На этой неделе в Челябинске ожидаются рекордно минусовые температуры.

Подготовка к мероприятию ведется полным ходом, но перенос возможен из-за погодных условий. — прокомментировал начальник УФКСиТ администрации Челябинска Евгений Иванов.

Напомним, что «Лыжня России» будет проходить в Челябинске уже в 37 раз. В Челябинской области в массовом забеге планируют поучаствовать до 25 тысяч человек.

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