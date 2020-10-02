Челябинский металлургический комбинат (П
Екатерина Хохлова работает крановщицей на комбинате более 13 лет. Она отгружает на специальные платформы рельсы, прокатанные на рельсобалочном стане ЧМК. Выбор профессии Екатерины неслучаен: на комбинате трудится вся ее семья. Ради «высотных работ» она оставила профессию менеджера и прошла переобучение на самом предприятии. Посмотреть ролик о Екатерине Хохловой можно по ссылке.
Герой второго сюжета — Алексей Прыкин, машинист
Третьим сюжетом стал рассказ о разливщике стали Руслане Хисамутдинове. Он работает на участке, который играет большую роль в формировании будущей продукции предприятия, — машине непрерывного литья заготовок. В репортаже Руслан рассказывает, почему важно контролировать температуру и правильность металлического ручья, его высоту и интенсивность течения. Ролик о металлурге Руслане Хисамутдинове доступен по ссылке.
«В этих сюжетах мы познакомили телезрителей с профессионалами комбината, которые сумели „приручить“ огонь и не страшатся трудной работы металлурга. Мы гордимся своими сотрудниками и считаем, что в регионе нужно поднимать и поддерживать авторитет рабочих специальностей», — подчеркнул директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.