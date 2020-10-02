«Люди стальных профессий»: ОТВ представляет цикл сюжетов о металлургах ЧМК

Об особенностях работы рассказывают крановщица, машинист цеха и разливщик стали.

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Челябинский металлургический комбинат (П АО «ЧМК» , входит в Группу «Мечел») и медиахолдинг ОТВ сняли цикл сюжетов о людях «огненной профессии». Героями репортажей стали крановщица, машинист кислородно-конвертерного цеха и разливщик стали.

Екатерина Хохлова работает крановщицей на комбинате более 13 лет. Она отгружает на специальные платформы рельсы, прокатанные на рельсобалочном стане ЧМК. Выбор профессии Екатерины неслучаен: на комбинате трудится вся ее семья. Ради «высотных работ» она оставила профессию менеджера и прошла переобучение на самом предприятии. Посмотреть ролик о Екатерине Хохловой можно по ссылке.

Герой второго сюжета — Алексей Прыкин, машинист кислородно-конвертерного цеха. Свой профессиональный путь на комбинате мужчина начал больше 25 лет назад. Основная задача Алексея — «сварить» металл, то есть превратить чугун в сталь. Алексей работает на обновленном конвертере №1, который запустили в марте 2020 года в рамках экологической программы. Конвертер — это основное оборудование комбината, его оснастили современной трехступенчатой системой газоочистки, которая позволяет свести к минимуму выбросы в атмосферу, образующиеся в процессе выплавки. Посмотреть ролик про Алексея можно здесь.

Третьим сюжетом стал рассказ о разливщике стали Руслане Хисамутдинове. Он работает на участке, который играет большую роль в формировании будущей продукции предприятия, — машине непрерывного литья заготовок. В репортаже Руслан рассказывает, почему важно контролировать температуру и правильность металлического ручья, его высоту и интенсивность течения. Ролик о металлурге Руслане Хисамутдинове доступен по ссылке.

«В этих сюжетах мы познакомили телезрителей с профессионалами комбината, которые сумели „приручить“ огонь и не страшатся трудной работы металлурга. Мы гордимся своими сотрудниками и считаем, что в регионе нужно поднимать и поддерживать авторитет рабочих специальностей», — подчеркнул директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.