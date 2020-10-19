Преподаватель философии ЮУрГУ Артур Дыдров выиграл грант на создание настольной
Проект помогает воплощать экологические инициативы уже третий год, причем в
В числе победителей этого года — преподаватель философии
«Настольными играми мы с женой стали увлекаться около 3-х лет назад — затянуло с головой. Я стал изучать специализированные сайты для игроков в настолки и понял, что на них совсем не представлены игры на экологическую тематику. Как раз в этот период я побывал на форуме „Экоинжиниринг“, организованном ЧМК. Когда услышал от руководителя кафедры о проведении „Эко-Проектора“, не раздумывая изложил свою идею и отправил на конкурс. Формат настольной игры выбрал потому, что такие игры способствуют вовлечению семьи и друзей в общее дело, дарящее живые и незабываемые эмоции. Хочется сказать спасибо организаторам за такую возможность», — рассказывает Артур Дыдров.
Игра рассчитана на школьников, но, по словам автора, понравится и взрослым. Преподаватель планирует запустить игру в тестовом режиме во второй половине 2021 года, сразу после разработки дизайна и печати первых экземпляров: для этого он использует грантовые средства. Первыми игроками станут школьники, которые посещают «Детский университет» (проект ЮУрГУ). В перспективе — создание электронного приложения.