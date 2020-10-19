Челябинский преподаватель философии выиграл грант по экологии

Проект настольной игры Артура Дыдрова посвящен сортировке отходов.

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Преподаватель философии ЮУрГУ Артур Дыдров выиграл грант на создание настольной эко-игры . Денежный приз на воплощение идеи он получил после победы в конкурсе «Эко-Проектор» , организованном при поддержке Челябинского металлургического комбината и экологической общественной организации «Зеленый город».

Проект помогает воплощать экологические инициативы уже третий год, причем в 2020-м комитет снял возрастные ограничения — абсолютно все жители Челябинска могли принять участие и прислать на рассмотрение конкурсной комиссии проекты экологической направленности. Жюри выбрало 29 актуальных для региона предложений. Авторы инициатив получат от 20 до 100 тысяч рублей на воплощение своих идей.

В числе победителей этого года — преподаватель философии Южно-Уральского государственного университета (НИУ) Артур Дыдров. Его настольная игра под названием Sorting Board Game посвящена сортировке бытовых отходов: пластика, металла и картона. Игра похожа на бумажный тетрис, где игрокам предлагается каждый ход пользоваться одинаковым набором стартовых условий. Однако, как отмечает автор, распоряжаются люди ими по-разному . Игроки выступают в роли защитников окружающей среды и соревнуются друг с другом в правильной и быстрой сортировке мусора.

«Настольными играми мы с женой стали увлекаться около 3-х лет назад — затянуло с головой. Я стал изучать специализированные сайты для игроков в настолки и понял, что на них совсем не представлены игры на экологическую тематику. Как раз в этот период я побывал на форуме „Экоинжиниринг“, организованном ЧМК. Когда услышал от руководителя кафедры о проведении „Эко-Проектора“, не раздумывая изложил свою идею и отправил на конкурс. Формат настольной игры выбрал потому, что такие игры способствуют вовлечению семьи и друзей в общее дело, дарящее живые и незабываемые эмоции. Хочется сказать спасибо организаторам за такую возможность», — рассказывает Артур Дыдров.

Игра рассчитана на школьников, но, по словам автора, понравится и взрослым. Преподаватель планирует запустить игру в тестовом режиме во второй половине 2021 года, сразу после разработки дизайна и печати первых экземпляров: для этого он использует грантовые средства. Первыми игроками станут школьники, которые посещают «Детский университет» (проект ЮУрГУ). В перспективе — создание электронного приложения.