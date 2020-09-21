ЧМК реализует четырехстороннее экологическое соглашение

В программу планируют инвестировать 10 млрд рублей.

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Челябинский металлургический комбинат (П АО «ЧМК» , входит в Группу «Мечел») продолжает реализовывать четырехстороннее соглашение, заключенное между Министерством природных ресурсов РФ, Росприроднадзором, правительством Челябинской области и «Мечелом» в июле 2019 года.

Экологическая программа на челябинских предприятиях «Мечела» рассчитана до 2024 года, инвестиции составят около 10 млрд рублей, из них 4,2 млрд рублей уже вложены. Выбросы загрязняющих веществ планируется снизить на 14,2 тыс. тонн в год. Большая часть мероприятий вошла в федеральную программу «Чистый воздух». С начала реализации проекта количество выбросов уже снижено на 2,7 тыс. тонн.

В 2019–2020 гг. «Мечел» на Челябинском металлургическом комбинате провел масштабное техническое перевооружение доменной печи №4 и конвертера №1, в ходе которого на эти агрегаты были установлены современные трехступенчатые системы газоочистки.

В настоящее время началась реализация второго этапа технического перевооружения доменной печи №4 — строительство системы аспирации литейного двора, которая позволит исключить на агрегате выбросы твердых веществ в атмосферу. Инвестиции во второй этап дополнительно составят порядка 300 млн рублей.

Кроме того, в 2019–2020 годах на предприятиях «Мечела» в Челябинске в рамках экологического соглашения реализованы следующие проекты.

На предприятии «Мечел-Кокс» модернизирован пекококсовый блок. В результате предотвращены утечки загрязняющих веществ в атмосферу. Также на «Мечел-Коксе» модернизировано бензольное отделение цеха улавливания №1, теперь коксовый газ охлаждается водой в закрытой системе без контакта с атмосферой. Это позволило полностью ликвидировать значимый источник выбросов бензола, фенола, нафталина, сероводорода. В результате объем выбросов, в частности по бензолу, сократился на 44%, по сероводороду — на 31%, фенолу — на 15%. В этот же период «Мечел-Кокс» перешел на бессточную систему водоснабжения. За счет этого сокращен забор новой воды для хозяйственных нужд. В июле 2020 года на «Мечел-Коксе» реконструировали коксовую батарею №8, теперь на этом участке полностью исключено выделение газа в атмосферу в процессе производства кокса.

Помимо реализации мероприятий в рамках экологического четырехстороннего соглашения и федеральной программы «Чистый воздух», ведется работа по сокращению сбросов промышленных стоков в реку Миасс из Першинского и Каштакских прудов-отстойников . Цех по производству листового проката переведен на оборотный цикл водоснабжения с повторным использованием технической воды в технологическом процессе. Это позволило сократить промышленные сбросы комбината на треть. Прекращен сброс промышленно-ливневых вод ООО «Мечел-Кокс» и установлена бессточная система водоснабжения.

Работу по улучшению экологической ситуации ЧМК ведет и за пределами своей промплощадки. В 2018–2019 году в г. Челябинске и в расположенном рядом с ним бору высажено около 114 тыс. деревьев. В 2020 году в связи с пандемией весенние высадки были отменены, но несмотря на это в челябинских дворах будет высажено и роздано жителям более 21 тыс. деревьев.