Единую челябинскую транспортную агломерацию запустят лишь через год

На отсрочку повлияла пандемия коронавируса.

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В конце 2019 года был принят закон Челябинской области «О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между органами местного самоуправления Челябинского, Копейского городского округа, Сосновского муниципального района и органами государственной власти Челябинской области». Это подразумевало реформирование общественного транспорта и введение единой транспортной агломерациями между тремя муниципалитетами. Запустить проект планировали с 1 января 2021 года.

Но пандемия коронавирусной инфекции внесла корректировки и в транспортную сферу. Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев на втором заседании Законодательного собрания Челябинской области попросил продлить сроки переходного периода на новую транспортную схему до 31 декабря 2021 года.

«Ситуация, сложившаяся с распространением коронавирусной инфекции, не позволила разработчику вести реальные обследования пассажиропотока в мае текущего года. Ведь исследовать его было невозможно. Что отодвинуло дату завершения научно-исследовательской работы и, соответственно, дату введения новой маршрутной сети на первое полугодие 2021 года. Отсутствие результатов научно-исследовательской работы не позволит совершить переход на новую систему транспорта с 1 января 2021 года. Учитывая изложенное, существует необходимость продления срока действия переходного периода до 31 декабря 2021 года», — заявил Алексей Нечаев.

Чиновник уверил депутатов, что принятие данного закона не повлечет увеличение незапланированных расходов из областного бюджета. Научно-исследовательская работа уже проходит в настоящий момент. Расчеты проводят ученые из ЮУрГУ.