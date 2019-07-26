Любой челябинец может стать актером

Камерный театр проводит кастинг.

Челябинский камерный театр дает уникальный шанс зрителям поменяться местами с артистами. Кастинг в трагикомедию — это первое крупное событие под эгидой «Камерного клуба». Вчерашние зрители, которые пройдут конкурсный отбор, уже совсем скоро примут участие в создании полноценного спектакля — в качестве артистов.



Театр впервые привлекает актёров-непрофессионалов для участия в пьесе «Сукины дети». В основу постановки ляжет одноимённый сценарий Леонида Филатова, по которому в 90-е сняли культовый фильм. Обязательным условием является отсутствие профильного актёрского образования.



Набирает команду актёров-непрофессионалов художественный руководитель театральной лаборатории «Метро» Тамаз Гачечиладзе. 18 июля прошел первый тур кастинга, который собрал на одной сцене более 60 человек. Все они впечатлили своими талантами творческую комиссию.



«Потенциал участников „Камерного клуба“ оказался больше, чем мы ожидали. Для вовлечения в творческий процесс большего числа людей мы затеяли второй тур. Какая читка пройдет наиболее удачно, та и получит продолжение. Также мы планируем сформировать любительскую базу с фотографиями, анкетами, поскольку не собираемся ограничиваться только одним проектом», — пояснил директор Камерного театра Илья Коломейский.



Вторым туром станет читка, которая состоится 31 июля. Также участники должны будут подготовить небольшое представление своего героя.



Читки пройдут 31 июля с 17 до 19 часов на главной сцене Камерного театра. Для опоздавших на первый тур, но желающих попасть в проект, дополнительный набор состоится 31 июля в 16 часов.

