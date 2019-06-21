Еще один проход обнаружили в катакомбах театра в Челябинске

Он находился за псевдоокном.

Подземелье под Камерным театром продолжают изучать в Челябинске. Обвалившаяся земля обнажила вход в подземный объект, который был исследован спелео-археологом Владимиром Юриным. Как оказалось, в этом подвале ему довелось побывать еще в 2013 году, когда проводился ремонт театра. Сейчас были найдены необследованные части подвала.



Впервые я столкнулся с подземельями Челябинска в 1995 году. В начале 90-х годов проходила реставрация Камерного театра, именно тогда был обнаружен вход в подвал, он располагается под современной сценой театра. Сейчас в подвале можно увидеть остатки дверей, очертания окон, сохранилась металлическая решетка. Также здесь есть псевдоокно, заложенное кирпичом. — рассказал сайту «Первый областной» Владимир Юрин.

После того, как ученый начал разбирать окно, открылся вид на захламленный проход. Что за ним кроется, еще предстоит выяснить. После того, как все коридоры будут исследованы, может быть принято решение о том, что подвал будет отреставрирован.

