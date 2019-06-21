Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.39 -0.59 71.55 -0.09
Челябинск
сейчас
 
+20 °C
завтра
 
+17 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Еще один проход обнаружили в катакомбах театра в Челябинске

Еще один проход обнаружили в катакомбах театра в Челябинске

Он находился за псевдоокном.
сегодня в 16:17
  |  Общество
Подземелье под Камерным театром продолжают изучать в Челябинске. Обвалившаяся земля обнажила вход в подземный объект, который был исследован спелео-археологом Владимиром Юриным. Как оказалось, в этом подвале ему довелось побывать еще в 2013 году, когда проводился ремонт театра. Сейчас были найдены необследованные части подвала.

Впервые я столкнулся с подземельями Челябинска в 1995 году. В начале 90-х годов проходила реставрация Камерного театра, именно тогда был обнаружен вход в подвал, он располагается под современной сценой театра. Сейчас в подвале можно увидеть остатки дверей, очертания окон, сохранилась металлическая решетка. Также здесь есть псевдоокно, заложенное кирпичом. — рассказал сайту «Первый областной» Владимир Юрин.
После того, как ученый начал разбирать окно, открылся вид на захламленный проход. Что за ним кроется, еще предстоит выяснить. После того, как все коридоры будут исследованы, может быть принято решение о том, что подвал будет отреставрирован.
Общество
«Точку» древних башкир и венгров обнаружили на раскопках археологи
13.08.2018
«Точку» древних башкир и венгров обнаружили на раскопках археологи
Общество
Древние шахты обнаружили под Чесмой археологи педагогического университета
10.07.2018
Древние шахты обнаружили под Чесмой археологи педагогического университета
Общество
Первую каменную мостовую обнаружили археологи в центре Челябинска
09.09.2017
Первую каменную мостовую обнаружили археологи в центре Челябинска
В мире
Смайлик из прошлой эры обнаружили археологи в Турции
19.07.2017
Смайлик из прошлой эры обнаружили археологи в Турции
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
О формировании южноуральского экостандарта заявил Алексей Текслер
сегодня в 19:19
О формировании южноуральского экостандарта заявил Алексей Текслер
Общество
МФЦ будут предоставлять все виды госуслуг
сегодня в 18:09
МФЦ будут предоставлять все виды госуслуг
Общество
В России могут начать привлекать к уголовной ответственности осквернителей военных захоронений
сегодня в 18:04
В России могут начать привлекать к уголовной ответственности осквернителей военных захоронений
Общество
Все видеообращения южноуральцев к президенту взяли на контроль ведомства Челябинской области
сегодня в 17:53
Все видеообращения южноуральцев к президенту взяли на контроль ведомства Челябинской области
Общество
Пострадавшие в смертельном ДТП с участием грузовика и автобуса получат страховые выплаты
сегодня в 17:26
Пострадавшие в смертельном ДТП с участием грузовика и автобуса получат страховые выплаты
Общество
Показания за электроэнергию в Челябинской области нужно передать до 30 июня
сегодня в 16:55
Показания за электроэнергию в Челябинской области нужно передать до 30 июня
Общество
Федеральный министр сельского хозяйства оценил аграрный университет в Челябинске
сегодня в 16:24
Федеральный министр сельского хозяйства оценил аграрный университет в Челябинске
Общество
Еще один проход обнаружили в катакомбах театра в Челябинске
сегодня в 16:17
Еще один проход обнаружили в катакомбах театра в Челябинске
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6