/ Челябинский Камерный театр разыскивает артистов

По результатам кастинга труппа театра пополнится тремя новыми людьми.

Челябинский Камерный театр объявил о наборе новых артистов в труппу. Кастинг состоится сегодня, 26 июня, с 17 до 19 часов. Поприсутствовать на нем могут все желающие, поскольку мероприятие будет открытым.



Перед новым сезоном театральную труппу необходимо пополнить, но, как правило, этот процесс не показывают зрителям. Сотрудники Камерного театра решили, что ситуацию нужно исправить, пригласив поклонников выступлений посетить отбор в труппу.



Провести кастинг предстоит главному режиссеру Камерного театра Виктории Мещаниновой.



Уже долгие годы костяк труппы надёжно формировали выпускники актёрского курса в ЧГИК. Но не так давно Мещанинова ушла из педагогики, и этот резерв театр фактически потерял. Из-за ухода из театра Дмитрия Олейникова нам предстоит сделать порядка 20 «вводов», к тому же в планах несколько новых, амбициозных — проектов. Мы готовы принять как минимум троих артистов. — подчеркнул директор Камерного театра Илья Коломейский.

Оценивать претендентов предстоит дирекции театра, художественной части, а также действующим артистам труппы.

