Суровые дети – суровые игры. Двое подростков катались на крыше вагона поезда

Несовершеннолетних задержали сотрудники челябинской транспортной полиции.

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Два 12-летних подростка устроили себе экстремальный вечер. Прогуляться они решили в районе железнодорожного перегона «Парк „О“ — Парк „А“» станции Челябинск-Главный. Простыми играми они не обошлись: подростки зацепились за подножку цистерны движущегося «товарняка», а затем и вовсе влезли на крышу вагона. Когда грузовой поезд прибыл на станцию Челябинск-Главный, нарушителей заметили осмотрщики вагонов.

«В дежурную часть Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на территории станции Челябинск — Главный на крыше цистерны грузового поезда замечены дети. Прибывшие на место транспортные полицейские установили двух подростков, 2007 года рождения», — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

С юными любителями острых ощущений провели профилактическую беседу инспекторы отделения по делам несовершеннолетних, рассказали, что это не только незаконно, но и крайне опасно для жизнь. Их родителям в свою очередь теперь грозит административное наказание за неисполнение своих обязанностей по воспитанию.