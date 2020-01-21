Буйные подростки пытались разнести лотерейный автомат в Златоусте

Правонарушители не подозревали, что их действия фиксируют на видео.

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Торговый комплекс «Тарелка» в Златоусте оснащен множеством видеокамер — их порядка 200, однако не все посетители думают об этом. Местные подростки ради забавы решили взломать дорогостоящий лотерейный автомат и достать из него деньги.

Хулиганов спугнула охрана комплекса, дети подались в бега, по пути проломили ногой стену, а на улице раскидали мусорные контейнеры. На следующий день «проказников» нашли и доставили в отдел полиции.

«Материал зарегистрирован в отделе полиции Новозлатоустовский. Проводится проверка, лица установлены инспекторами ПДН. По результатам проверки будет принято решение», — прокомментировали в отдел МВД России по Златоустовскому городскому округу.

Подростковые шалости нанесли материальный ущерб в размере 50 тысяч рублей.