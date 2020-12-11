Любителям парковаться перед контейнерами в Челябинске предложили вывозить мусор самим

Регоператор вышел на борьбу с экохамами.

Центр коммунального сервиса неоднократно обращался к жителям города через разные каналы для решения проблемы блокировки подъезда к контейнерным площадкам. Челябинцы жалуются, что мусор не вывозят, но очень часто сами становятся причиной коллапсов.

Одна из проблем — припаркованные перед баками автомобили. Мусоросборочные машины попросту не могут подобраться к площадкам, чтобы опустошить контейнеры.

В ЦКС на этот раз решили действовать адресно: экохамам, которые преграждают путь, под дворник на лобовое стекло поместили листовку с предложением в следующий раз вывезти мусор самостоятельно.

«Зачастую люди либо не подозревают, что оставленная машина блокирует проезд мусоровозу, либо думают, что успеют уехать до момента опустошения контейнеров, но выходит иначе. Мы неоднократно поднимали данную проблематику через средства массовой информации. В этот раз решили действовать адресно. Надеемся, что памятка, оставленная на лобовом стекле, уменьшит количество таких случаев», — рассказал генеральный директор Центра коммунального сервиса Захид Камилов.

Регоператор также озвучил статистику: каждые выходные из-за транспортных помех в среднем заполненными остаются порядка 40 контейнерных площадок в Челябинске и до 6 — в Копейске.

Парковка возле баков не считается серьёзным нарушением. Тем не менее по Закону об административных правонарушениях Челябинской области за препятствие вывозу мусора можно схлопотать штраф:

для частного лица на сумму от 1 до 5 тыс. руб.;

для должностного лица — на сумму от 5 до 30 тыс. руб.;

для юридического лица — на сумму от 50 до 200 тыс. руб.

Вообще следить за тем, чтобы подъезд к контейнерам был свободен, должна управляющая компания. На помощь ей могут прийти жители многоквартирных домов, фиксируя факты нарушений на фото и видео.

Скоро длинные новогодние выходные, когда большая часть горожан останется дома и внутридворовые парковки будут заполнены. Количество отходов также будет расти. Челябинцев просят внимательнее отнестись к местам, где они будут оставлять автомобили. Ведь загромождённые проезды могут помешать проезду не только мусоросборочных машин, но и экстренным службам.