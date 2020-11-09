Контейнеры для раздельного сбора отходов установили на экотропе в Челябинске

Горожане смогут сортировать отходы, гуляя по территории бора.

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В Челябинске экологическую тропу на территории городского бора оборудовали контейнерами для раздельного сбора мусора. Емкости для пластика, бумаги, органики и стекла установили недалеко от станции детской железной дороги «Водная». В конце тропы «Спортивная» жители города смогут распределить мусор, чтобы его можно было пустить на переработку.

«Напомним, создание экологических троп в Челябинской области ведётся в рамках нацпроекта „Экология“. В августе 2020 года появилась новая экотропа „Спортивная“, которая стала первой площадкой для размещения контейнеров для раздельного сбора мусора», — прокомментировал ситуацию заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

В дальнейшем контейнеры для сортировки отходов будут установлены и на других особо охраняемых природных территориях Челябинской области, часто посещаемых туристами.