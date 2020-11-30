Более тысячи контейнерных площадок появилось в Челябинской области за год

Графики вывоза мусора уже скорректированы.

За текущий 2020 год в зоне обслуживания регоператора «Центр коммунального сервиса» были установлены 1 010 новых контейнерных площадок, чтобы у жителей были условия цивилизованного обращения с бытовыми отходами. К слову, за вывоз мусора переживать также не следует — все новые контейнерные площадки сразу включались в графики вывоза.

Лидером по появлению контейнерных площадок стал Чесменский район, их в текущем году было установлено 178, также еще 19 зон появятся в декабре. По 111 новых площадок были установлены в Уйском районе и Челябинске. Также обновления коснулись Троицкого, Пластовского, Кунашакского, Красноармейского, Октябрьского, Чебаркульского, Увельского, Кизильского, Сосновского, Верхнеуральского, Агаповского, Брединского и Карталинского районов, а также Южноуральска и Коркино.

«Кстати, в Копейске в 2020 году власти города не только обустроили 50 новых контейнерных площадок и закупили 195 мусорных баков, но и отремонтировали подъездные пути к местам накопления отходов — ранее из-за разбитых дорог к ним не могли подобраться мусоровозы», — рассказали в пресс-службе ООО «Центр коммунального сервиса».

ЦКС рассчитывает, что люди замечают происходящие перемены, и это отразится на платежах за услугу по обращению с ТКО. При этом в зоне ответственности регоператора ЦКС насчитывается более двухсот проблемных адресов.

«Мы приветствуем усилия местных администраций по созданию современной инфраструктуры. Эта работа позволяет ЦКС качественно оказывать услугу жителям Челябинской области. В некоторых отдаленных сёлах и деревнях длительное время вообще не было мусорных баков и регоператор вынужден был проводить бесконтейнерный сбор мусора. Создание специальных площадок для накопления ТКО — шаг к цивилизованному обращению с отходами», — поделился генеральный директор ЦКС Захид Камилов.

ЦКС просит южноуральцев не копить долги. Также компания призывает жителей бережно относиться к создаваемой инфраструктуре: необходимо соблюдать чистоту и порядок вокруг контейнерных площадок, складировать мусор исключительно в предназначенных для этого местах, не засоряя природные территории.