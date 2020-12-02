В Челябинске женщина подожгла мусорный контейнер и перекрестила его

Странный ритуал попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Скрытые видеокамеры стали устанавливать на мусорных площадках в Челябинске. В минувшие выходные одна из них зафиксировала поджог контейнера с отходами.

В воскресенье, 29 ноября, к контейнерной площадке на северо-западе города подошла женщина. Из пакета она достала ткань, намотала ее на палку, после чего подожгла спичками. При этом в разгоревшийся огонь она выкинула какие-то вещи. Затем она перекрестила баки и скрылась.

«По факту умышленного поджога ЦКС направляет заявление в правоохранительные органы. Уголовный кодекс предусматривает серьёзное наказание за данное преступление», — сообщили в пресс-службе Центра коммунального сервиса.

Напомним, в прошлом году мусорные контейнеры подожгли подростки. Сумма ущерба составила более ста тысяч рублей. За шалости несовершеннолетних ответили родители.