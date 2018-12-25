/ Условие выхода в финал «Лидеров России» назвали в администрации президента

В этом году в полуфинале конкурса примут участие 3294 человека.

В понедельник, 24 декабря, состоялся брифинг, который был посвящен подведению итогов дистанционного отбора на Конкурсе управленцев «Лидеры России». В ходе мероприятия организаторы рассказали о нововведениях регионального полуфинала, который станет следующим этапом состязания.

Как и в прошлом году, участники, показавшие высокие результаты в заочном отборе, встретятся в полуфиналах в своих федеральных округах. В первый день пройдет повторное тестирование на компьютере, затем будущим лидерам предстоит в течение двух дней состязаться в решении различных управленческих задач.

Впрочем, как отметил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, для выхода в финал даже этого будет недостаточно.

Условием пропуска в финал, помимо победы в полуфиналах, будет требование, чтобы каждый из полуфиналистов за это время выбрал и реализовал какое-то социально значимое действие на территории своего региона. При этом, поскольку мы говорим о лидерах, то есть о людях, которые способны не только действовать, но анализировать и делать выбор, мы не будем давать готовых заданий. — сказал Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Координационную поддержку полуфиналистам «Лидеров России» обеспечат Ассоциация волонтерских центров, Фонд президентских грантов и общественные палаты регионов. Сергей Кириенко также отметил, что выполнение такого задания покажет способность конкурсантов самостоятельно анализировать и принимать решения и инициировать действия, связанные с обозначением проблемы.

Лидер России — это не только хороший управленец, но и человек, осознающий социальную ответственность и способный действовать. — подчеркнул Сергей Кириенко.

Отметим, в этом году в конкурсе участвует 3294 полуфиналистов. Для сравнения в прошлом году к очным полуфиналам был допущен 2691 участник.

Организаторами было принято решение увеличить количество полуфиналистов в трех федеральных округах. В Северо-Западном и Приволжском федеральных округах региональная квота возросла с 300 до 400 человек, в Центральном — с 600 до 900, во всех остальных, кроме Северо-Кавказского, число полуфиналистов составило порядка 300 участников. В СКФО на полуфинал приглашено около 200 человек.