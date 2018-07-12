/ Челябинка обжигает лягушек на стеклянных шарах. Видео

Каждое изделие уникальное.

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Жительница Челябинска делает украшения из необычного материала — венецианского стекла. Девушка придает форму стеклянной массе с помощью горелки. Специальной трубочкой она создает герметичные шары и замысловатые фигуры. Под воздействием высокой температуры они приобретают уникальную форму.

Начинала художница с привычных материалов — акварели, керамики.

В какой-то момент я начал искать новое направление для себя. Первыми я сделала обычные бусины. Горизонты стекла на столько безграничные, что повторить за кем-то сложно. У меня есть любимые технички, мне нравится прозрачность в стекле. Это выдувные украшения, похожие на пузыри, украшения в морской тематике. Работы с содержанием серебра. — рассказала сайту «Первый областной» Анна Иванова.

Самое сложное в работе мастерицы — оборудование рабочего места. Все приспособления для творчества поставляется из-за границы.

Авторские украшения ручной работы пользуются популярностью не только среди челябинок, но и за пределами города. Девушка регулярно участвует в ярмарках, где представляет свои изделия.

Поэтапный процесс изготовления невесомых украшений смотрите в эфире программы «Наше утро» 13 июля в 8:00.