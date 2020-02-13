«Пацанов для драки» можно нанять в Челябинске

Необычная услуга появилась на сайте-доске объявлений.

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Необычное объявление появилось на одном из популярных сайтов продажи товаров и услуг в Челябинске. Продавец предлагает «пацанов для драки».

Данную услугу предоставляют молодые люди 15-18 лет, которые гарантируют, что дрались с людьми до 21 года. И стоимость одного бойца в час составляет 200 рублей. А если в «заказе» будет несколько человек, то даже действует скидка.

Продавец заверил, что все «пацаны для драки» являются профессиональными бойцами и могут избить человека, запугать, а также обеспечить защиту. Но свободные часы у них лишь с 17 до 21 часов 5-6 раз в неделю.

На данный момент это объявление уже снято с публикации, но не исключено, что данной услугой могут заинтересоваться полицейские.