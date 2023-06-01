Росавиация разрешила запуск прямого рейса из Челябинска в Занзибар Перелеты могут выполнять два раза в неделю



Перевозчик планирует осуществлять полеты из Челябинска в Занзибар дважды в неделю.



«Выдать допуск на сезоны расписания ИАТА „Лето-2023“ и „Зима 2023/2024“ вместо авиакомпании Royal Flight», — говорится в официальном документе.



Кроме этого, Росавиация продлила допуск перевозчика авиакомпании «Победа» на полеты из Челябинска в Анталью. Предполагаемое количество рейсов составляет до 14 раз в неделю.



«Продлить действие временного пропуска сроком на 3 месяца», — уточняется на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.



Занзибар — это архипелаг из 75 островов в Индийском океане, в двух десятках километров от побережья Танзании. Место известно белоснежным песком, бирюзовой водой, дельфинами, домом Фредди Меркьюри, специями.



Ранее Росавиация разрешила запуск рейса из Росавиация выдала допуск на прямой международный рейс из Челябинска в Танзанию. Его получила авиакомпания Azur Air. Соответствующий приказ опубликован на сайте Федерального агентства воздушного транспорта РФ.Перевозчик планирует осуществлять полеты из Челябинска в Занзибар дважды в неделю.Кроме этого, Росавиация продлила допуск перевозчика авиакомпании «Победа» на полеты из Челябинска в Анталью. Предполагаемое количество рейсов составляет до 14 раз в неделю.Занзибар — это архипелаг из 75 островов в Индийском океане, в двух десятках километров от побережья Танзании. Место известно белоснежным песком, бирюзовой водой, дельфинами, домом Фредди Меркьюри, специями.Ранее Росавиация разрешила запуск рейса из Челябинска в город Санья (КНР). Выполнять полеты будет авиакомпания Red Wings. Частота полетов обозначена двумя рейсами в неделю, но точного срока запуска этого воздушного маршрута пока нет.

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