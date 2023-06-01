Росавиация выдала допуск на прямой международный рейс из Челябинска в Танзанию. Его получила авиакомпания Azur Air. Соответствующий приказ опубликован на сайте Федерального агентства воздушного транспорта РФ.
Перевозчик планирует осуществлять полеты из Челябинска в Занзибар дважды в неделю.
«Выдать допуск на сезоны расписания ИАТА „Лето-2023“ и „Зима 2023/2024“ вместо авиакомпании Royal Flight», — говорится в официальном документе.
Кроме этого, Росавиация продлила допуск перевозчика авиакомпании «Победа» на полеты из Челябинска в Анталью. Предполагаемое количество рейсов составляет до 14 раз в неделю.
«Продлить действие временного пропуска сроком на 3 месяца», — уточняется на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.
Занзибар — это архипелаг из 75 островов в Индийском океане, в двух десятках километров от побережья Танзании. Место известно белоснежным песком, бирюзовой водой, дельфинами, домом Фредди Меркьюри, специями.
Ранее Росавиация разрешила запуск рейса из Челябинска в город Санья (КНР). Выполнять полеты будет авиакомпания Red Wings. Частота полетов обозначена двумя рейсами в неделю, но точного срока запуска этого воздушного маршрута пока нет.
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