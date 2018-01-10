/ Народный артист Михаил Державин скончался в Москве

Актер ушел из жизни на 82 году.

Стало известно о смерти актера Михаила Державина, известного в России по ролям в театре сатиры, а также в отечественных фильмах. Его не стало 10 января. Михаил Державин долго болел, в июне пережил сердечный приступ, наблюдался врачами в отделении сердечно-сосудистой патологии и кардиореанимации.



Не стало Михаила Державина. О дате прощания и месте похорон будет сообщено дополнительно. — сообщил Московский академический театр сатиры.

Михаил Державин запомнился зрителям по фильмам «Жених из Майами», «Бабник», «Моя морячка», «Настоящий мужчина», «Новый Одеон», «Ночной визит», «Следствие ведут знатоки». В театре он исполнил множество ролей, в том числе в классических спектаклях — «Ревизор», «Тартюф» и «Вишневый сад». За свою карьеру актер получил несколько орденов «За заслуги перед Отечеством», орден Почета и орден Дружбы, а также звание заслуженного артиста РСФСР и народного артиста РСФСР.



Михаилу Державину был 81 год.