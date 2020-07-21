Лучший сухой корм для кошек определили в России

В Роскачестве проверили семерку популярных товаров.

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Можно по правде отметить, что самое популярное животное в России — кошка. Хотя любители собачек очень спорят на эту тему, однако кошек берут из приютов гораздо чаще. И многие хозяева, действительно, заботятся о том, чтобы их питомец питался хорошим и качественным кормом, а не просто «объедками».

На данный момент лидирующую позицию в питании для кошек составляет сухой корм. Поэтому Роскачество решило проверить эту «кошачью пищу». В 2017 году ведомство проверило 39 товаров на рынке сухого корма для кошек в России. И тогда был составлен рейтинг качества и безопасности. А в 2020 году Роскачество вновь решило проверить корма, но оценивались лишь семь позиций. Проверялись марки «Акана», «Роял Канин», «Вискас», «Санабэлль», «Хиллс Сайенс План», «Китекет» и «Брит Кеа».

«В исследовании особое внимание было уделено наличию в корме токсичных элементов, нитритов, радионуклидов, пестицидов, тяжелых металлов, а также микробиологическим показателям, среди которых сальмонеллы (кишечные бактерии, вызывающие инфекционные заболевания), токсинообразующие анаэробы (это возбудители различных инфекций), кишечная палочка и других. И к общей радости заботливых хозяев и их питомцев, весь исследованный корм признан безопасным и нетоксичным», — сообщили в Роскачестве.

Лучшим из кормов из повторно исследованных в 2020 году оказалась марка «Акана». Затем в тройку лидеров попали «Санабэлль» и «Хиллс Сайенс План». А вот худшим оказался «Брит Кеа». Лишь ненамного оторвались вперед «Вискас» и «Китекет». А одна из самых популярных марок — «Роял Канин» — завоевало место посередине рейтинга.

Следовательно, выбраны лучшие продукты с источником питательных веществ и витаминов для усато-хвостатых. Но в любом случае, за выбором лучшего корма для питомца, исходя из его потребностей, можно обратиться к ветеринару.